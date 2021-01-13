اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفارة الإمارات بالرياض تطلق المنبر الحوارى "بودكاست شاهين"

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:39 ص
سفارة الإمارات بالرياض تطلق المنبر الحوارى "بودكاست شاهين" بودكاست شاهين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم، "بودكاست شاهين" ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وحسب موقع سبق، تعرف المنصة الجديدة باسم "بودكاست شاهين"، جاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

ويستضيف، في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان "في مواجهة كورونا"، مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ليتحدث عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ خط الدفاع الأول.

 


بودكاست شاهين

السعودية

الامارات

الصقر شاهين

المنبر الحوارى بودكاست شاهين

الذكاء الاصطناعى

الرياضة الالكترونية

الرياض

منصات البودكاست

كورونا

محمد العبدالعالي

وزير الصحة السعودى

وزير الصحة السعودى محمد العبد العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة