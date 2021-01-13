اليوم السابع
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رئيس المجلس السيادي السودانى يتفقد الحدود السودانية الإثيوبية

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:03 ص
رئيس المجلس السيادي السودانى يتفقد الحدود السودانية الإثيوبية الفريق عبد الفتاح البرهان
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر لقناة الشرق للأخبار، إن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان زار الحدود السودانية الإثيوبية، التى شهدت توترا بين البلدين.

وحذرت إثيوبيا السودان، أمس الثلاثاء من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها، رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالدبلوماسية.

وبسبب النزاع المستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي.

ورد وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا، لكن قواتها سترد على أي عدوان.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عدوان إثيوبيا على محلية القريشة شرق البلاد، وقالت: إن العدوان الإثيوبي على القريشة طال المدنيين العزل مطالبة بوقف هذه الأعمال فورا.

وناشدت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية ووقفها فورا.

 


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السودان

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الفشقة

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