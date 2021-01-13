خليج غينيا شهد عددا قياسيا لعمليات الخطف من قراصنة فى 2020

رويترز

أفاد تقرير للمكتب البحرى الدولي اليوم الأربعاء أن عمليات الخطف التى نفذها قراصنة فى خليج غينيا بلغت عددا قياسيا فى عام 2020، حيث تتحدى عصابات مسلحة بشكل جيد وعنيفة قوات البحرية الإقليمية وتقوم بغارات أبعد فى البحر.

وخطف قراصنة في منطقة غرب أفريقيا 130 بحارا في 22 حادثا منفصلا بما يمثل كل من تعرضوا للخطف في البحر بجميع أنحاء العالم العام الماضي باستثناء خمسة. وكان الرقم السابق 121 في عام 2019.

وأضاف تقرير المكتب البحري الدولي السنوي عن أعمال القرصنة أن إجمالي حوادث السطو المسلح والقرصنة زادت إلى 195 العام الماضي من 162 في 2019، وهي زيادة عزاها للهجمات في خليج غينيا والسطو المسلح في مضيق سنغافورة.

وقال مايكل هوليت مدير المكتب البحري الدولي "تؤكد أحدث الإحصائيات زيادة قدرات القراصنة في خليج غينيا مع وقوع مزيد ومزيد من الهجمات على مسافة أبعد من الساحل".

وأضاف "على الرغم من الإجراء السريع من القوات البحرية في المنطقة، ما زالت هناك حاجة ملحة للتصدي لهذه الجريمة".

وتبلغ مساحة الخليج 2.3 مليون كيلومتر مربع وتقع عليه أكثر من 12 دولة. ويقول الخبراء إن معظم القراصنة يعملون في منطقة الدلتا بنيجيريا.