اليوم السابع
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حملة لتنفيذ قرار المحافظ بحظر تداول الطيور الحية بالأسوق فى أسوان.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:57 م
حملة لتنفيذ قرار المحافظ بحظر تداول الطيور الحية بالأسوق فى أسوان.. صور جانب من الحملة
أسوان - صلاح المسن

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو اليوم الأربعاء، قرار محافظ أسوان اللواء أشرف عطيه رقم 4 لسنة 2021، وتعليمات العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة بحظربيع وتداول الطيور الحية بسوق بإدفو، بسبب الاشتباه بأنفلونزا الطيور. 

 

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أنه فى إطار الإجراءات البيطرية المشددة على الأسواق، لمراقبة تداول الطيور الحية، صدق محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قرار منع وبيع تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بمدينة إدفو شمال المحافظة اعتبارا من اليوم.

 

وقال مدير الطب البيطرى لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل حملات بيطرية مكبرة على أسواق بيع وتداول الطيور الحية، حيث تبين وجود حالات اشتباه لمرض إنفلونزا الطيور داخل سوق مدينة إدفو شمال المحافظة، وعلى الفور تم رفع الأمر لمحافظ أسوان، والذى صدق على القرار السابق.

 

وأشار إلى أن قرار المحافظ بناء على المذكرة التى تم رفعها من الطب البيطرى، وتضمن أيضاً حظر كذلك نقل الطيور إلى خارج هذه الأماكن، التى عثر بها على حالات الاشتباه، مع غلق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين، والحد من انتشار أى أمراض وبائية بين الثروة الداجنة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار الصادر.

 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو تنفذ قرار محافظ أسوان2
الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تنفذ قرار محافظ أسوان

 

توجيه حملة بسوق الأربعاء بأدفو3
توجيه حملة بسوق الأربعاء بإدفو

 

حظر تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بادفو
حظر تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بإدفو

 

منع بيع الطيور بالسوق4
منع بيع الطيور بالسوق

 

 


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