تقلبات جوية بدمياط وسحب منخفضة ورياح محملة بالأتربة

دمياط معتز الشربينى

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية منذ صباح اليوم الأربعاء حيث ظهر انكسار لأشعة الشمس وغيوم.

وظهرت سحب منخفضة، مع هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة والرمال، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إنه بداية من اليوم تبدأ الكتلة الهوائية المؤثرة بالتغير، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح والتغير في درجات الحرارة خلال اليوم.