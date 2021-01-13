اليوم السابع
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"تعليم القليوبية" تفعل مبادرة "يلا صيانة" لإعادة تحويل الرواكد بالمدارس لمقاعد

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:05 م
"تعليم القليوبية" تفعل مبادرة "يلا صيانة" لإعادة تحويل الرواكد بالمدارس لمقاعد الرواكد بمدارس القليوبية بعد إعادة تأهيلها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إطلاق مبادرة "يلا صيانة"، لصيانة الرواكد الخشبية بالمدارس، فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، والمهندس الصادق محمد الصادق مدير عام  التعليم الفنى.
 
وأكد "الفيومى" على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات، لذلك وجه ضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة"، من خلال إدارة التعليم الفنى لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى "ديسكات" لاستخدامها مرة أخرى فى المدارس.
 
ومن ناحيته، أوضح الصادق السيد، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة تم إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أن إجمالى تكلفة الديسك الواحد ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه، ويتم صيانة الديسك الواحد ما يقرب من ١٥٠ جنيها، الأمر الذى يؤدى إلى توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيه للديسك الواحد، وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال.
 
وأوضح الفيومى، أن مبادرة يلا صيانة تهدف إلى استغلال الأمكانات المادية والبشرة، وتوفير أجور الطلاب والمعلمين، وتوفير العبء على كاهل ميزانية الدولة، كما أنه يتم تنفيذ المبادرة على مستوى مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة وفى جميع الإدارات التعليمية.
 
 
إصلاح الرواكد الحديدية بمدارس القليوبية
إصلاح الرواكد الحديدية بمدارس القليوبية

إعادة تأهيل المقاعد
إعادة تأهيل المقاعد

الرواكد قبل تأهيلها
الرواكد قبل تأهيلها

بعد تأهيلها
بعد تأهيلها

بعد دهان الرواكد
بعد دهان الرواكد

 


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