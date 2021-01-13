وأصدرت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قرارا مشتركا بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم خلال الفترة من 14 إلى 25 يناير الجارى.

واستثنى القرار البت بقضايا المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الفصل في القضايا المستعجلة والطارئة في حالات الضرورة القصوى فقط.