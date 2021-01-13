اليوم السابع
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بث مباشر.. سيولة مرورية بطريق الزقازيق - القاهرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:07 ص
بث مباشر.. سيولة مرورية بطريق الزقازيق - القاهرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد سيولة مرورية بطريق الزقازيق
الشرقية _ حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا للسيولة المرورية وانكسار الشبورة المائية بطريق " الزقازيق - القاهرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد". 

وشهدت طرق ومحاور محافظة الشرقية، سيولة مرورية كبيرة، وانكسار الشبورة المائية، مما أدى إلى وضوح الرؤيا لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.

واتضح خلال البث المباشر، أنه لا يوجد أى إعاقة فى سير السيارات على الطرق، لكون لا يوجد شئ يحجب الرؤية الرئيسية، ما يعطى السائقين وأصحاب المركبات فرصة لرؤية كاملة، بخلاف الأيام السابقة التى شهدت شبورة كثيفة على الطريق.

والطريق الذى تم البث منه يربط بين 4 محافظات؛ حيث يربط الشرقية بمحافظة القاهرة، والشرقية بمحافظة الدقهلية، ويتفرع الطريق بمدينة أبو كبير  إلى مركز كفر صقر، ثم مركز السنبلاوين إلى المنصورة، ومنها إلى الإسكندرية ودمياط ، كما يربط الطريق الشرقية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يتجه المسافر من أبو كبير إلى فاقوس ومنها إلى الإسماعيلية، ومدينة القنطرة ومحافظة بورسعيد فهو طريق حيوى جدا.


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