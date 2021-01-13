المحافظ أسوان: مشروعات التطوير تساهم فى إظهار الواجهة الحضارية للمدينة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 ، وذلك بحديقة بلازا أسوان، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروعات التطوير والتجميل هذه ستساهم فى إظهار الواجهة الحضارية لمدينة أسوان بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضاً الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد، مضيفاً أن ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائماً فى أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.