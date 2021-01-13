اليوم السابع
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المحافظ أسوان: مشروعات التطوير تساهم فى إظهار الواجهة الحضارية للمدينة

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:48 م
المحافظ أسوان: مشروعات التطوير تساهم فى إظهار الواجهة الحضارية للمدينة المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مدينة أسوان، تشهد أعمال تطوير وتجميل لواجهة المدينة تتمثل فى ميدان المحطة وحديقة درة النيل "بلازا أسوان" والسوق السياحى، وإضفاء اللمسات الفنية والجمالية على هذه الأماكن وإضاءتها بالألوان الرائعة خلال المساء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 ، وذلك بحديقة بلازا أسوان، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروعات التطوير والتجميل هذه ستساهم فى إظهار الواجهة الحضارية لمدينة أسوان بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضاً الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد، مضيفاً أن ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائماً فى أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.

 


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