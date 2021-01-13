اليوم السابع
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الطيران المدنى الكويتى يلزم الركاب الكويتيين وغير الكويتيين بتقديم فحص كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:43 م
الطيران المدنى الكويتى يلزم الركاب الكويتيين وغير الكويتيين بتقديم فحص كورونا طيران الكويت
كتب محمد جمال

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدنى، تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة.

دعت الإدارة فى تعميم بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، على إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول سواء كانوا من الكويتيين أو غير الكويتيين بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة، وبينت الإدارة أن العمل بما جاء فى التعميم سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.


 


طيران الكويت

الطيران الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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