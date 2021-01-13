الطيران اللبنانى يفرض إجراءات "خاصة" على الركاب القادمين من 3 دول بينهم مصر

كتب مصطفى عنبر

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط (الطيران المدنى اللبناني) إجراءات جديدة متعلقة بالركاب القادمين من كل دول العالم إلى بيروت. كما حددت إجراءات خاصة بالركاب القادمين من مصر، العراق، وتركيا.

وأوضحت الشركة في بيان لها -وفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية- أنه على جميع الركاب القادمين من: إسطنبول وبغداد والقاهرة (الذين أجروا فحص PCR في تلك المدن وليس الذين مروا عبرها ترانزيت) أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 7 أيام في أحد الفنادق الواردة في تعميم المديرية العامة للطيران المدني والمعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة.

وأشارت الشركة على أنه لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن طيران الشرق الاوسط، وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق لمدة سبعة أيام على أن يقوموا بإجراء فحص PCR جديد في اليوم السادس من تاريخ وصولهم على نفقتهم الخاصة.

ولفتت الشركة على أنه حال كانت نتيجة الفحص سلبية يغادروا الزائر الفندق. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يجب عليهم حينها إتباع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن حالة طوارئ صحية في البلاد بسبب عدد حالات الإصابة الكبير بفيروس كورونا، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم غد الخميس.