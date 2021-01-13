الرئاسة اللبنانية: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية

بيروت أ ش أ

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، أجرى ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية بمستشفى (أوتيل ديو) فى العاصمة بيروت، وعاد مساء إلى قصر (بعبدا) الجمهوري.

جاء ذلك فى بيان رسمى أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم.