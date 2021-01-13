اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 10:41 م
خالد صلاح
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الرئاسة اللبنانية: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:00 م
الرئاسة اللبنانية: رئيس الجمهورية أجرى اليوم فحوصات طبية روتينية ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت أ ش أ

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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، أجرى ظهر اليوم فحوصات طبية روتينية بمستشفى (أوتيل ديو) فى العاصمة بيروت، وعاد مساء إلى قصر (بعبدا) الجمهوري.

جاء ذلك فى بيان رسمى أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم.

 


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