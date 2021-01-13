التحقيق مع 12 عاملا بوحدة ميانة الصحية ببنى سويف لتغيبهم عن العمل

بنى سويف هانى فتحى

كشفت زيارة مفاجئة لمسؤولي المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن "تزويغ" عددًا من اطباء وممرضات الوحدة الصحية بقرية ميانة، وتم إعداد مذكرة بالجولة المفاجئة لعرضه على رئيس مركز ومدينة اهناسيا، الذي أحالها للشئون القانونية.

وتلقى نشأت معبد، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، تقريرًا من مدير إدارة المتابعة بالوحدة، عن تفاصيل زيارته المفاجئة للوحدة الصحية بقرية ميانة، والتي رصد خلالها تغيب 12 من الأطباء والتمريض والإداريين بالوحدة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وجاء بالتقرير أنه أثناء زيارة مفاجئة قام بها فريق المتابعة، للوحدة الصحية بقرية ميانة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين بالوحدة من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتبين غياب 12 من الأطباء والممرضات والإداريين من العاملين بالوحدة، بينهم 9 حالات غياب خلال يوم العمل "ترك عمل بدون أذن" و3 حالات غياب من بداية يوم العمل، وتم تحرير مذكر بالواقعة وإحالتها لرئيس الوحدة المحلية فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم بالعمل.

كما تضمن جهود الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، حملة قادها نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية ونائبيه "علي حماد وعلاء الصغير" لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع المدينة لمنع تكدسها بشوارع المدينة، خلال يوم السوق الأسبوعي، وذلك لتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

كما نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة بمناطق متفرقة من المدينة وتم رفع 95 طنا من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، وقام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة 80 كشاف إنارة بطريق "العواونة إهناسيا" ومنطقة تقسيم عبدالحسيب.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بأعمال الصيانة لـ50 كشاف إنارة بطريق "إهناسيا قاي" وداخل القرية وتم المرور علي الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بمنيل غيضان، وتم اتخاذ الاجراءات ضد المتغيبين ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.