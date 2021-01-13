اليوم السابع
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افتتاح أسواق جديدة برأس البر للقضاء على العشوائية قريبا.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:14 م
افتتاح أسواق جديدة برأس البر للقضاء على العشوائية قريبا.. تعرف عليها محافظ دمياط تتفقد أسواق المحافظة الجديدة
دمياط معتز الشربينى

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استكمالا لأعمال التطوير الحضارى المتعلقة التى  تشهدها مدينة رأس البر على من وقت لآخر، تستعد مدينة دمياط لحدث هام وهو افتتاح سوقيين جديدين يعدا بمثابة إضافة حضارية  للمدينة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية و الباعة الجائلين وتيهم هذه الأسواق فى إتاحة فرص عمل للشباب

 السوق الحضارى

يضم 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل على دورتى للمياه بالإضافة إلى الجزء الإداري والأمني فضلاً عن تنفيذ ممشى موازى لنهر النيل بطول 400 م.

 سوق 51

يقع السوق على مساحة 260 م٢ بإجمالى 26 وحدة ودورتين للمياه، بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه

محافظ دمياط تعلن الافتتاح قريبا

تابعت "الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آخر المستجدات بالمشروع مؤكدة على تلافى كافة الملاحظات وإنجاز جميع المهام للإعلان عن انطلاق وافتتاح المشروعات فى أقرب وقت ممكن.

ونوهت محافظ دمياط إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن ثمار التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدة أن ما تم تنفيذه يأتى تحقيقًا لرؤية الدولة فى القضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى العام بمختلف المناطق.

 

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محافظ دمياط تتفقد سوق 51

 
 
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المحافظ تفقد سوق الحضارى

 

 


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أسواق راس البر

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