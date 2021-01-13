إندونيسيا تعلق بحث الغواصين عن الصندوق الأسود الثانى للطائرة المنكوبة

علقت إندونيسيا مؤقتا اليوم الأربعاء، بحث الغواصين عن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة سريويجايا إير التي تحطمت مطلع الأسبوع في بحر جاوة وعلى متنها 62 شخصا.

وقال المسؤول إن تعليق البحث في البحر جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية حيث بلغ ارتفاع الموج 2.5 متر.

وقال المسؤول في البحرية عبد الرشيد للصحفيين على متن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية إن الغواصين انتشلوا في وقت سابق اليوم المزيد من الحطام وبطاقة هوية ممزقة لأحد الضحايا.

كان الغواصون قد انتشلوا مسجل بيانات رحلة الطائرة من قاع البحر أمس‭ ‬‬، وقال مسؤولون إنهم عثروا أيضا على جهاز تحديد الموقع الذي كان متصلا بمسجل أصوات قمرة القيادة.

وقال عبد الرشيد إنه سيتم إرسال غواصات يتم التحكم فيها عن بعد لتمشيط قاع البحر اليوم، مضيفا أن عملية البحث تعقدت بسبب عدم انبعاث إشارات بعد انفصال جهاز تحديد الموقع عن مسجل الأصوات.

وأضاف "لدينا الغواصات التي يتم التحكم فيها عن بعد التي ستؤكد الموقع مرة أخرى وسنغوص غدا ونمشط ذلك المكان مرة أخرى".

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-500 يوم السبت بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا.