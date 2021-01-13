اليوم السابع
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إغلاق المركز التكنولوجى بالإسماعيلية 15 يوما لإصابة موظف بكورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:00 م
إغلاق المركز التكنولوجى بالإسماعيلية 15 يوما لإصابة موظف بكورونا اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلنت محافظة الإسماعيلية فى بيان لها على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن غلق المركز التكنولجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمدة 15 يومًا، لظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين العاملين به.

وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهزا لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق وهي 27 يناير الجاري.
 
وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.
 
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غلق المركز التكنولوجى بالاسماعيلية

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مدينة الاسماعيلية

فيروس كورونا

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