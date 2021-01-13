إغلاق المركز التكنولوجى بالإسماعيلية 15 يوما لإصابة موظف بكورونا

وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهزا لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق وهي 27 يناير الجاري.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.