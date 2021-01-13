البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت فيما يخص حالة الطقس استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، حيث إن طقس اليوم وغدا سيشهد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بمحافظات الجمهورية وتمتد للقاهرة والوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس اليوم وغدا إلى أن سرعة الرياح الأن على القاهرة 18 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة ومستوى الرؤية 3000 متر، مناشدة المواطنين بتوخى الحذر خاصة لمرضى الصدر والجيوب الأنفية عليهم عدم الخروج وإغلاق النوافذ جيد.