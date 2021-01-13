إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس بالدقهلية تخليدا لذكراهم

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا لأعضاء لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور أيمن مختار.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء للشهداء والرموز التاريخية على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى التربية والتعليم والأبنية التعليمية والأزهر أعضاء اللجنه وممثلى المجتمع المدنى بالمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح السكرتير العام، أن اللجنة وافقت فى اجتماعها اليوم على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس بنطاق المحافظة تخليدا لذكراهم وفقا للضوابط المقررة، والتى تضمنها القرار الذى أصدرة محافظ الدقهلية فى هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على اطلاق اسم الشهيد عبد الحميد صبح الإمام من قرية ديمشلت بمركز دكرنس على مدرسة العهد الجديد بالقرية.

وإطلاق اسم الشهيد إبراهيم رأفت الشربينى من قرية تاج العز بمركز تمى الامديد على مجمع رياض الاطفال بالقرية، وإطلاق اسم الشهيد محمد عبد العزيز على مدرسة بهوت الثانوية بقرية بهوت مركز نبروه، واطلاق اسم الشهيد هلال رافت هلال حسين على مدرسة كفر عبد الامين الابتدائية بقرقيرة بمركز السنبلاوين، واطلاق اسم الشهيد محمود محمد محمود الشربينى على المدرسة الاعدادية بنين بمدينة شربين.

وإطلاق اسم الشهيد إيهاب يسرى فوزى هندام على مدرسة العصافرة الابتدائية بمركز المطرية ، واطلاق اسم الشهيد عمرو انور عبد المعطى على مدرسة الرحمانية الابتدائية بمركز ميت غمر، وإطلاق اسم الشهيد إبراهيم محمد أحمد مصطفى على مدرسة ميت إشنا الابتدائية بمركز اجا،واطلاق اسم الراحل مصطفى الكفافى عمدة قرية الخضيرى بمركز منية النصر على المدرسة الابتدائية بالقرية.

كما قررت اللجنة إرجاء مناقشة عدد من الموضوعات لحين استيفاء كافة المستندات واستكمالها جميع الشروط المقررة، وقد أكد السكرتير العام أنه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات المشار إليها بعد مناقشتها بكل دقة من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار المحافظة فى هذا الشأن.