اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 05:43 م
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إحالة 27 عاملا بالوحدة المحلية بمحلة دمنة بالمنصورة للتحقيق لغيابهم عن العمل

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:01 م
إحالة 27 عاملا بالوحدة المحلية بمحلة دمنة بالمنصورة للتحقيق لغيابهم عن العمل عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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زار عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة خلال توجهه لفحص إحدى الشكاوى بالقرية فى إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتلبية مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى، وفى إطار توجيهات المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأثناء الزيارة تبين عدم وجود 27 من العاملين بالوحدة ورفع مذكرة للمحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذى قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز .

وقام نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بإجراء معاينة على الطبيعة لأحد المبانى استجابة لشكوى أحد المواطنين وبفحص الرخصة ومطابقتها مع الوضع على الطبيعة تبين سلامة المبنى والتزامه بالمواصفات الفنية والرسم الهندسي.

 

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المنصوره

مدينة المنصورة

الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة

محلة دمنة

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