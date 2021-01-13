اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 05:41 م
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إحالة عاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:41 م
إحالة عاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط مديرعام الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة، لمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات شباب الخانكة وشبين القناطر وطوخ، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ففي إدارة شباب الخانكة تمت متابعة مراكز شباب "سندوة - المنايل - الخصوص - عرب العليقات البحرية"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل ، أما مراكز شباب "كفر حمزة -  وعزبة عبد الرحمن عبد المغني – سرياقوس" مغلقين فى أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب عرب جهينة وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركزى شباب الشوبك وعرب الصوالحة مغلقين في أوقات العمل الرسمية ومركز شباب منية شبين مفتوح ولا يوجد به أي أحد من العاملين.

وفي إدارة شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب المنزلة وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب الدير مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المترددين على المراكز.

ومن ناحيته أمر الدكتور محمود الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين بتلك المراكز للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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