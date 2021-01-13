وأضاف ستيبانوف- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن حالات الإصابة الجديدة بـ (كوفيد-19) تشمل 187 طفلا و367 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 195 حالة وفاة.

وأشار إلى أن 14 ألفا و503 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، فيما انتقل 2000 و564 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم أوديسا ولفيف.