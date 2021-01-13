أسماء 10 مساجد وافقت الأوقاف على إعادة فتحها بالقليوبية

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، موافقة الوزارة على إعادة فتح 10 مساجد بعد تعهد المصلين بها باتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وسلامة بفقية المواطنين من رواد المسجد.

1) مسجد مالك الملك - نقباس بنها ثان

2) مسجد رياض الصالحين – مدينة الأمل شبرا شرق

3) مسجد سيدى أحمد خضر– الشرقاوية شبرا غرب

4) مسجد الشعراوي – حوض العمدة شبرا غرب

5) مسجد الإسراء والمعراج – عزبة عثمان شبرا غراب

6) مسجد الجديد البحري – طلحة بنها أول

7) مسجد الهلالي – طلحة بنها أول

8) مسجد النجار – بنها أول

9) مسجد عاطف عيسي – عزبة الزراعة بنها أول

10) مسجد الدعوة – نقباس بنها ثان

وأوضحت المديرية أن هذه المساجد تم غلقها منذ 29 /12/ 2020 لعدم التزام بعض روادها بالإجراءات الاحترازية.