أديرة وكنيسة ناصر ببنى سويف يدعمون المستشفى العام بكميات من المستلزمات الطبية

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش فى بيان له، إن الكنيسة القبطية دائما هي سند للدولة المصرية في مواجهة المشاكل والأزمات وكان أخرها فيروس كورونا المستجد وان تقديم هذه المستلزمات هو نوع من الدعم للأطقم الطبية بمستشفيي ناصر للعزل والتي تقدم خدمات طبيبة مجانية متميزة وبتفاني وحب لأهالي مركز ناصر وباقي مراكز المحافظة وان الكنيسة القبطية تصلي يوميا من اجل ان تعبر بلادنا الحبيبة هذه الأزمة الكبيرة وان يوفق كافة القائمين علي البلاد والمنظومة الصحية في العبور بالبلاد إلي بر الأمان .

وأضاف القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بناصر، علي الجميع التكاتف في هذه الأزمة وهذا الوباء ودعم جهود الدولة وبخاصة في ظل التفشي الواسع للوباء والطلب المتزايد علي المستلزمات الطبية والوقائية فعلينا المساندة القوية للدولة المصرية ممثلة في مستشفيات العزل .

وحث القمص يوانس مسيحة راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الجميع علي دعم مستشفيات العزل والتبرع لها لكي تقوم هذه المستشفيات بدورها علي اكمل وجه حتي نعبر من هذه الأزمة مشيدا بجنود الجيش الأبيض وجهودهم الكبيرة في تخفيف الآم مرضي وباء كورونا ومن أجل ذلك دفع المئات من الأطباء والأطقم الطبيبة حياتهم من اجل انقاد مرضي الوباء الخطير.