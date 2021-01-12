وفاة محفظ قرآن بالشرقية بعد أيام من وفاة زوجته

الشرقية - إيمان مهنى

توفى الشيخ محمد عبد اللطيف محفظ القرآن الكريم، بعد صراعه مع مرض الشيخوخة، ذلك عقب وفاة شريكة حياته بأيام قليلة .

وقال محمد على أحد جيران القارئ لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ محمد عبد اللطيف هو محفظ للقرآن الكريم بالأزهر وخرج على المعاش وعلم كل أهالى قرية ويكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية القرآن، وأنه مريض منذ فترة بالفراش بسبب أمراض الشيخوخة حيث تجاوز الثمانين عاماً.

وتابع أن الشيخ طوال فترة مرضه، كانت شريكة حياته الحاجة صباح التى تزوجها منذ أكثر من 50 عاما، هى من تقوم برعايته والقيام على شئونه خاصة بعد ضعف بصرة وفقدانه له موقتاً، إلا أن الزوجة توفيت بالسكتة القلبية فجأة يوم 2 يناير الجاري، هو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته صباح اليوم.