وفاة شيلدون أديلسون إمبراطور القمار الداعم لترامب ونتنياهو

(رويترز)

توفي إمبراطور القمار الأمريكي شيلدون أديلسون، الذي كان أحد أثرياء العالم ومؤيدا قويا للرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عمر ناهز 87 سنة.

وقالت شركته لاس فيجاس ساندز، أكبر شركة للنوادي الليلية والقمار في العالم، اليوم الثلاثاء إن أديلسون توفي الليلة الماضية متأثرا بمضاعفات إصابته بمرض السرطان.

وأسس أديلسون، الذي نشأ في أسرة يهودية فقيرة مهاجرة في بوسطن، فنادق ونوادي ليلية في لاس فيجاس ومكاو وسنغافورة. وحولته ثروته إلى شخصية ذات ثقل كبير في السياسة الأمريكية، إذ حارب الديمقراطيين ومول الجمهوريين بمن فيهم رجل الأعمال الذي أصبح رئيسا فيما بعد دونالد ترامب. كما كان من الداعمين البارزين لإسرائيل.

وبعد أن بلغ صافي ثروته 33.9 مليار دولار في مارس 2019، احتل المرتبة 24 على قائمة أثرياء العالم على مؤشر بلومبرج لأصحاب المليارات.

وقال الرئيس السابق جورج دبليو بوش في بيان إن أديلسون "كان وطنيا أمريكيا ومتبرعا سخيا للأعمال الخيرية وداعما قويا لإسرائيل".