وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أشخاص لهم صلة بإيران

(رويترز)

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على 5 أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وذكرت رويترز أمس الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات للمخابرات الأمريكية رُفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة وذلك في خطاب يلقيه اليوم الثلاثاء وفقا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر. ويأتي ذلك في إطار هجوم لبومبيو في اللحظة الأخيرة على طهران قبل تسليم السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن القادمة