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هيئة الأركان الأمريكية: الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد الأعداء الأجانب والمحليين

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:57 م
هيئة الأركان الأمريكية: الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد الأعداء الأجانب والمحليين ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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أدانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الهجوم الذي تعرض له الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: اقتحام الكونجرس من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجوم مباشر على العملية الدستورية.

وقال هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد جميع الأعداء الأجانب والمحليين.

وتابعت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: جو بايدن سيصبح القائد 46 للقوات المسلحة في العشرين من يناير.


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