نيويورك تايمز: زعيم الجمهوريين بالنواب لن يضغط على مشرعى الحزب للتصويت ضد عزل ترامب

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى لن يضغط على مشرعى الحزب لحثهم على التصويت ضد عزل الرئيس الأمريكي المنتيهة ولايته دونالد ترامب.



وفى وقت سابق، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن تصرفات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأسبوع الماضي غير مقبولة على الإطلاق ولا مبرر لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن أفعال دونالد ترامب قوضت المؤسسات المحلية والمُثل الأمريكية.



ولفت رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إلى أن قرار الإطاحة بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بيد نائبه مايك بنس ومجلس الوزراء والكونجرس.