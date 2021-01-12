محافظ بنى سويف يطلق شارة بدء مبادرة "مهنتك مستقبلك"

بنى سويف هانى فتحى

أطلق الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، شارة البدء لمبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المحافظة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة فى سوق العمل من وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى بحسب برنامج تدريب محدد وجدول زمنى، ويشمل التدريب مهن : الخياطة، والسباكة، والكهرباء ، وذلك فى حضور محمد طلعت مدير عام مديرية القوى العاملة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تفقد المحافظ مكونات الوحدة المتنقلة التى تم تسلمها اليوم وتحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية ، وغيرها، حيث أثنى المحافظ على الوحدة التى تعتبر ورش تدريب متنقلة ، مؤكدا على أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدى لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل ، والتى تعتبر محور مهم ضمن توجيهات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تستهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضاف محافظ بنى سويف، أنه سيتم دعم جهود المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدفع بجهود وزارة القوى العاملة من خلال التنسيق مع جهات التمويل مثل مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب بعد تدريبهم على العمل الحر والمشروعات المنتجة ، وبذلك تصبح المبادرة بمثابة مشروع متكامل.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المبادرة تتسق مع الإستراتجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتى تم إطلاقها كأول محافظة تخطو خطوة عملية فى مجال تنمية الاقتصاد المحلى للمحافظة وتحويله كعنصر مؤثر وداعم للاقتصاد القومى وفقا لرؤية مصر 2030 التى تتبناها وترعاها القيادة السياسية.

من جانبه، أشار محمد طلعت مدير عام القوى العاملة، إلى دعم المحافظ للمبادرة التى يتم تنفيذها برعاية مباشرة من وزير القوى العاملة بالتعاون مع محافظات الجمهورية ،مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 3 قرى كمرحلة أولى ، حيث تتواجد الوحدة فى كل قرية 3 شهور متواصلة، والبداية بقرية الحرجة بمركز ناصر وهى من القرى الأكثر احتياجا تليها قرية ميدوم بمركز الواسطى ثم قرية على محمود، حيث سيتم تنفيذ 3 دورات فى كل مهنة.



مبادرة مهنتك مستقبلك