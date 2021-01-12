مجلس الوزراء السعودى يجدد الترحيب بتصنيف أمريكا للحوثيين منظمة إرهابية

كتب أحمد عرفة

جدد مجلس الوزراء السعودى الترحيب بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين منظمة إرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، رحب مجلس التعاون الخليجى بقرار الولايات المتحده تصنيف مليشيا الحوثى "منظمة إرهابية"، ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، بقرار تصنيف ميليشيا الحوثى منظمة إرهابية، ووضع عدد من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، كخطوة ضرورية تنسجم مع نتطلبات الحكومة اليمنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمنى، ولمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكرى لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة تنفيذا لأجندة النظام الإيرانى الداعم لها.