مجلس التعاون الخليجى يرحب بتصنيف واشنطن ميليشيا الحوثى منظمة إرهابية

كتب أحمد عرفة

رحب مجلس التعاون الخليجي بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أسباب تصنيفها لمليشيات الحوثيين تنظيما إرهابيا وسط ترحيب من قبل الدول العربية بهذا القرار، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الحوثيين الإرهابيين رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، وفقا لقناة العربية.



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، متابعة: حان الوقت للحوثي لفهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران.



وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية رسالة للنظام الإيراني، موضحة أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جزء من حملة الضغوط القصوى على إيران، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن كل الأطراف الأمريكية تعي أن ميليشيا الحوثي تشكل خطرا على المنطقة.