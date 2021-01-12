كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

أ ش أ

سجلت كوريا الجنوبية 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69 ألفا و651 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية سجل أقل من 600 إصابة، وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس.

وتعتقد السلطات الصحية أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا قد تجاوزت ذروتها ودخلت مرحلة تباطؤ الارتفاع في عدد الإصابات اليومية، غير أنها لا تزال في حالة تأهب نظرا لوجود عناصر القلق مثل خطر العدوى الكامن في المجتمع الإقليمي وغيره.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هنالك 508 إصابات محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 20 إصابة من الولايات المتحدة وإصابتان من كل من إندونيسيا وألمانيا وإصابة واحدة من كل من الإمارات العربية المتحدة واليابان وتركيا وبلجيكا ونيجيريا.

وسجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1165 وفاة.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 390 شخصا حتى منتصف الليل بتراجع قدره 5 أشخاص عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 53 ألفا و569 حالة، بزيادة 1017 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 14 ألفا و917 شخصا، بتراجع قدره 505 أشخاص عن اليوم السابق.