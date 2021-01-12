اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:41 ص
كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت كوريا الجنوبية 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69 ألفا و651 حالة.
وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية سجل أقل من 600 إصابة، وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس.
وتعتقد السلطات الصحية أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا قد تجاوزت ذروتها ودخلت مرحلة تباطؤ الارتفاع في عدد الإصابات اليومية، غير أنها لا تزال في حالة تأهب نظرا لوجود عناصر القلق مثل خطر العدوى الكامن في المجتمع الإقليمي وغيره.
وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هنالك 508 إصابات محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 20 إصابة من الولايات المتحدة وإصابتان من كل من إندونيسيا وألمانيا وإصابة واحدة من كل من الإمارات العربية المتحدة واليابان وتركيا وبلجيكا ونيجيريا.
وسجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1165 وفاة.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 390 شخصا حتى منتصف الليل بتراجع قدره 5 أشخاص عن اليوم السابق.
وبلغ عدد حالات الشفاء 53 ألفا و569 حالة، بزيادة 1017 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 14 ألفا و917 شخصا، بتراجع قدره 505 أشخاص عن اليوم السابق.


كوريا الجنوبية

كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تدعو طهران للإفراج الفورى عن ناقلتها.. استولى عليها الحرس الثورى

الإثنين، 11 يناير 2021 07:23 م

3 ضغوط تحاصر السلطات الإيرانية.. العقوبات الأمريكية بسبب الملف النووى.. تحركات كوريا الجنوبية لإجبار طهران على الإفراج عن ناقلتها .. ودعوات الخارجية البريطانية لإطلاق سراح جميع البريطانيين مزدوجى الجنسية

الأحد، 10 يناير 2021 09:00 م

كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الأحد، 10 يناير 2021 10:28 ص

كوريا الجنوبية تعلن العثور على ضابط بحرى ميتا فى البحر الغربى بين الكوريتين

السبت، 09 يناير 2021 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة