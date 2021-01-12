وكانت نوفافاكس قد وقعت في أغسطس من عام 2020 على اتفاق تطوير وتوريد مع شركة إس كيه بايوساينس الكورية لتوريد اللقاحات بالسوق العالمية.

وقالت الحكومة الكورية في وقت سابق إنها أمنت لقاحات لما يبلغ عدده 56 مليون شخص من 4 شركات أدوية وبرنامج اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والمعروف باسم "كوفاكس".



وتشمل الاتفاقيات شراء 20 مليون جرعة لقاح من كل من أسترازينيكا وفايزر وموديرنا التي يتطلب لقاحها جرعتين، بالإضافة إلى 6 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الذي يتطلب جرعة واحدة.



وفي الوقت الذي تتخطى فيه الجرعات التي تم تأمينها العدد الكلي للسكان البالغ 52 مليونا، تعمل السلطات الكورية من أجل تأمين كمية إضافية من اللقاحات خوفا من الشكوك المحيطة باللقاح، وفقا لما أفاد به رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون في وقت سابق.



ويمكن شحن وتخزين لقاحات نوفافاكس في درجة حرارة التبريد القياسية على عكس لقاحات شركتي فايزر وموديرنا التي تتطلب حفظها في درجات التجمد.

من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم أمس الاثنين أن الحكومة ستقدم اللقاح للمواطنين مجانا على مراحل بدءا من الشهر المقبل.