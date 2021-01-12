اليوم السابع
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كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بكفر الشيخ

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:33 م
كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بكفر الشيخ كلب - أرشيفيه
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصيب 8 أشخاص بإحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بينهم 7 أطفال بعد أن عقرهم كلب في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وتم تحويلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد وصول 8 أشخاص  لمستشفى قلين المركزي، مصابين بعقر كلب في أنحاء متفرقة بأجسادهم، وتم تحويلهم لمستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: يارا عبدالله الطباخ، 7 سنوات، عضة بالرجل اليمنى، حسين عبد الواحد القباني، 6 سنوات، عضة بالرأس، زكريا عطا الله، 14 سنة ، عضة بالذراع الأيمن، أميرة عبد الواحد، 3 سنوات، عضة بالرأس، إيمان عزت عبدالعظيم، 11 سنة ، عضة بالرجل اليمني، أحمد عبد الجواد محمد، 34 سنة، عضة بالرجل اليسري، يوسف محمد أبو بكر، 8 سنوات، عضة بالزراع الأيمن، سما عبد المجيد عطا لله، 6 سنوات، عضة بالرجل اليسري، وجميعهم مقيمون بقرية شباس عمير ،تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 


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