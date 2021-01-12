فى ذكرى ميلاده.. لماذا ترك إميل لحود رئيس لبنان الأسبق منصبه دون أن يسلم السلطة

إعداد شيماء بهجت

تمر اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد إميل لحود، الرئيس اللبنانى الأسبق من 1998 على 2007، وهو ابن العماد جميل لحود أحد قادة الحركة التحررية.

ولد إميل لحود في الـ 12 من يناير عام 1936 في بلدة بعبدا التابعة للمتن الشمالي في لبنان، انتسب للكلية الحربية في عام 1956

وعين قائدًا للجيش بعام 1989 وذلك بعد إقصاء قائد الجيش الأسبق ميشال عون والذي كان يتولى ممانعة ضد الحكم الجديد في لبنان، وشارك لحود كونه قائدًا للجيش بالتعاون مع القوات السورية عام 1990 بإقصاء عون من قصر بعبدا.

وتقدّم إميل لحود للانتخابات الرئاسيّة عام 1998 بعد تعديل الدستور ليسمح للقادة العسكريين بالترشح إلى منصب الرئاسة، حيث حصل على 118 صوتًا من أصل 128 من أصوات البرلمانيين اللبنانيين.

واختار سليم الحص رئيسا للوزراء في بادئ الأمر ليقود لبنان وسط تحديات جثيمة. ثم مدد لاميل لحود فترة رئاسية ثانية عام 2004، وانتهت ولايته الدستورية 2007، ليغادر قصر بعبدا من غير أن يسلم السلطة إلى رئيس جديد بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين لانتخابه.

وحاز لحود على العديد من الأوسمة منها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط ووسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر وغيرها الكثير.