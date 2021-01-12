اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمركز بلاط بالوادى الجديد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:31 ص
فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمركز بلاط بالوادى الجديد كهرباء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد فصل التيار الكهربائى صباح الثلاثاء عن 4 مناطق بالمركز، وأكد المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز ومدينة بلاط، فى بيان صحفى، فصل مغذى تفريعة "البليزة"، وأن عملية فصل التيار الكهربائى تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء، مضيفًا أن المناطق المتأثرة بالفصل هى "البليزة - أبو دفية أبو درويش - والآبار الزراعية".

وأضاف جبالى أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.


فصل الكهرباء

الوادى الجديد

اخبار مصر

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