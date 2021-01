عضو كونجرس يعلن إصابته بكورونا.. ويؤكد: نواب رفضوا ارتداء الكمامة خلال الاقتحام

كشف عضو الكونجرس، براد شنايدر إصابته بفيروس كورونا، والذى كان حاضرا اقتحام مبنى الكابيتول من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأربعاء الماضى، حيث اضطر البقاء أمنا فى إحدى الغرف مع زملاء أخرين، والذى أكد أن الكثير من نواب الكونجرس رفضوا ارتداء الكمامة، حيث أرفق فيديو ضمن تغريداته.

وكتب براد شنايدر، عبر حسابه بموقع تويتر: "لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختبار COVID-19كورونا إيجابيًا بعد خضوعي للاختبار أمس بناءً على نصيحة الطبيب المعالج بقيت في المنزل".

Several Republican lawmakers in the room adamantly refused to wear a mask, as demonstrated in video from Punchbowl News, even when politely asked by their colleagues. https://t.co/4VS8mPn6Uf