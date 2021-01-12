عضو كونجرس يعلن إصابته بكورونا.. ويؤكد: نواب رفضوا ارتداء الكمامة خلال الاقتحام

كتب هيثم سلامة

كشف عضو الكونجرس، براد شنايدر إصابته بفيروس كورونا، والذى كان حاضرا اقتحام مبنى الكابيتول من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأربعاء الماضى، حيث اضطر البقاء أمنا فى إحدى الغرف مع زملاء أخرين، والذى أكد أن الكثير من نواب الكونجرس رفضوا ارتداء الكمامة، حيث أرفق فيديو ضمن تغريداته.

وكتب براد شنايدر، عبر حسابه بموقع تويتر: "لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختبار COVID-19كورونا إيجابيًا بعد خضوعي للاختبار أمس بناءً على نصيحة الطبيب المعالج بقيت في المنزل".

Several Republican lawmakers in the room adamantly refused to wear a mask, as demonstrated in video from Punchbowl News, even when politely asked by their colleagues. https://t.co/4VS8mPn6Uf — Rep. Brad Schneider (@RepSchneider) January 12, 2021

وأضاف: "يوم الأربعاء الماضي بعد أن أفلت بصعوبة من حشد عنيف حرض عليه رئيس الولايات المتحدة لمهاجمة مبنى الكابيتول وقاطنيه، اضطررت لقضاء عدة ساعات في مكان آمن ولكنه محصور مع العشرات من أعضاء الكونغرس الآخرين".



تغريدات براد شنايدر

وتابع: "رفض العديد من المشرعين الجمهوريين في القاعة بشدة ارتداء الكمامة، كما هو موضح في مقطع فيديو من Punchbowl News، حتى عندما سألهم زملاؤهم بأدب".

كانت سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 204 آلاف و652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1731 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و613 ألفا و782 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 376 ألفا و60 حالة.