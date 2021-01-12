ضعف المياه 15 يوما عن قري مركزي فرشوط وأبوتشت بسبب السدة الشتوية بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن ضعف المياه 15 يومًا للسدة الشتوية ابتداءً من الغد الأربعاء.

وأوضحت مياه قنا، أنه سيتم إيقاف محطة كوم البيجا النقالى بمركز فرشوط، وتغذيه القرية عن طريق مصدر بديل للمياه خلال مدة السدة الشتوية، كذلك توقف المحطات الأتية بمركز ابوتشت" محطة مياه أبوتشت المدمجة، محطة مياه أبوتشت النقالي، محطة مياه الرواتب النقالي، محطة مياه المخلبطية النقالى، محطة مياه أبوشوشة المدمجة"

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه سوف يتم تغذية تلك القري عن طريق محطة مياه النجمة والحمران 1200ل/ث، معربة عن تأسفها لتوقف تلك المحطات الخارج عن إرادتها بسبب انخفاض مستوى المياه عن فانوس المأخذ لكل محطة خلال فترة السدة الشتوية.