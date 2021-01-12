اليوم السابع
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ضبط طن و300 كيلو جرام لحوم بمنوف خلال حملة تفتيشية مفاجئة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:41 ص
ضبط طن و300 كيلو جرام لحوم بمنوف خلال حملة تفتيشية مفاجئة المضبوطات
المنوفية - محمد فتحى

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قام أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والرقابة التموينية والجهات الأمنية بنطاق المركز، أسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي علي لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول، وتم التحفظ على 1300 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها فى هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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سمك غير صالح للاستخدام الآدامي 

 


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