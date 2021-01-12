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صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة: أول حالة مصابة بكورونا فى العالم ظهرت بميلانو

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:14 م
صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة: أول حالة مصابة بكورونا فى العالم ظهرت بميلانو كورونا فى إيطاليا ـ أرشيفية
كتبت - فاطمة شوقى

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فجرت صحيفة إيطالية مفاجأة من العيار الثقيل حول ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا، فمنذ بداية الفيروس، تشير أصابع الاتهام إلى الصين باعتبارها مصدر فيروس كورونا، لكن دلائل جديدة قد تكشف حقائق مفاجئة عن القضية التى شغلت اهتمام العالم طوال ما يقرب من عام كامل.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا (La Republica) الإيطالية أن فريق أبحاث من جامعة ميلانو وجد أن امرأة تبلغ 25 عاما كانت مصابة بالفيروس بالبلاد فى نوفمبر 2019، أى قبل أسابيع من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى عالميا.

وأوضحت أن الفريق الطبى كان قد أخذ خزعة من جلد المريضة، تبين فيها ظهور بقع حمراء على بشرتها، ووفقا لباحثى ميلانو، اتضح أن بعض أعراض الإصابة بالفيروس هو ظهور أمراض جلدية.

وللتوصل إلى الحقيقة بشأن انتشار الفيروس المستجد والاستفادة من الدروس المستخلصة، سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بؤرة الانتشار الأولى للمرض.

واعتبرت ماريون كوبمانز، إحدى أعضاء هذا الفريق، أنه يجب ألا تُستثنى أي من الفرضيات المطروحة وبأن العالم برمته مسؤول عن مكافحة الفيروس.


فيروس كورونا

وباء كورونا

كورونا

لقاح كورونا

ميلانو

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