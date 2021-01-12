رفع 301 حالة إشغال طريق وضبط 20 محلا مخالفا للاشتراطات البيئية بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز أسفرت عن رفع 181 حالة إشغال من الشوارع والميادين دمنهور، كما تم ضبط 20 محلا مخالفا للاشتراطات البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رفع 120 حالة إشغال والتحفظ على 40 شيشة بكفر الدوار، وتوقيع الغرامة الفورية على 21 مخالفا لعدم ارتداء الكمامة بايتاي البارود.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع الاشغالات

جانب من الحملة