رصف المرحلة الأخيرة لطريق جنبواى بإيتاى البارود بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الرصف وعمل صيانة دوريه لها بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وقال المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل انه تم الإنتهاء من أعمال رصف المرحلة الأخيرة لطريق جنبواى مركز ايتاى البارود بطول ٠.٧ كم وبتكلفة 1.1 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2020/2021 تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.

كما انه جارى متابعة أعمال رصف طريق الرياح الناصرى من كوبري صلاح الدين حتى كوبري عمر مكرم بمركز بدر بطول 2 كم وعرض 7 متر تكلفة 4.7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى.