اليوم السابع
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جوتيريش وبوريس جونسون يناقشان استجابة بريطانيا لكورونا وأوضاع سوريا وليبيا واليمن

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:39 م
جوتيريش وبوريس جونسون يناقشان استجابة بريطانيا لكورونا وأوضاع سوريا وليبيا واليمن انطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت- هند المغربى

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عقد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا افتراضيا مع بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، كجزء من لقاءات المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للدورة الأولى لمجلس الوزراء والجمعية العامة للأمم المتحدة، التى انعقدت فى القاعة المركزية بلندن، فى وستمنستر. 

أعرب الأمين العام عن تضامنه مع المملكة المتحدة خلال هذه الفترة الصعبة التي تميزت بانتشار جائحة  كوفيد-19 وشكر رئيس الوزراء جونسون على القيادة السياسية والمالية للمملكة المتحدة فى المعركة العالمية ضد كوفيد  -19.

ناقشوا الاستجابة للوباء، بما فى ذلك فى سياق رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع فى عام 2021، وتبادلًا صريحًا النقاش حول ما يمكن وما ينبغى فعله للتغلب على العديد من التحديات العالمية التى نواجهها.  

وشكر الأمين العام رئيس الوزراء على دعم المملكة المتحدة الثابت للأمم المتحدة والتزام المملكة المتحدة بالعمل المناخي. تم تسليط الضوء على COP26 ، تحت قيادة المملكة المتحدة، باعتباره فرصة مهمة لتحفيز الطموح وضمان الانتعاش الأخضر العالمى. 

كما ناقشا الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وقبرص، وأخيرًا، تحدث الأمين العام ورئيس الوزراء عن أهمية تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم ، وهي قضية تقع فى صميم أهداف التنمية المستدامة.


الأمم المتحدة

بوريس جونسون

جوتيريش

كورونا

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