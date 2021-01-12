توتير تحت الحصار.. أنصار ترامب يتوافدون للتظاهر ضد الموقع بعد حظره للرئيس.. صور

كتبت ريم عبد الحميد ووكالات

توافد عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر موقع تويتر فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا للتظاهر تنديداً بحذف حسابات الرئيس الأمريكي وعشرات من مستشاريه ومساعديه السابقين والحاليين، وسط حالة استنفار أمني وقلق من تكرار مشهد اقتحام الكونجرس والذي خلف 5 قتلي وعشرات المصابين.



وبحسب ما نشرته شبكة سكاي، تناقل مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دعوات على منتدى إلكتروني تديره جماعات يمينية دعوات للتظاهر على إغلاق الشركة حساب الرئيس ومنعه من التعبير عن آرائه على منصته المفضلة للتواصل مع جمهوره.

ووفقا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، فإن بعض الداعين للتظاهرة طلبوا من الراغبين بالمشاركة فيها أن يجلبوا معهم "أصفادا بلاستيكية" لتنفيذ عمليات اعتقال وهمية. فيما ذكرت تقارير أمريكية ان محاولات التظاهر لم تحقق نجاحا.



مقر تويتر بسان فرانسيسكو









وخسرت تويتر نحو 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد قرار تعليق حساب ترامب الذي يحظى بمتابعة واسعة تعليقا نهائيا.



وضع الحواجز امام مقر تويتر









وصباح الثلاثاء، قال موقع تويتر إنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من 70 ألف حساب كانت مكرسة في الأساس لمشاركة محتوى حركة (كيو أنون) اليمينية الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تؤمن بنظريات المؤامرة، وذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها واشنطن الأسبوع الماضي عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول).



متظاهر مضاد يدعو إلى عزل ترامب امام تويتر









وقال تويتر على مدونته : "نظرا للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة وزيادة خطر حدوث ضرر، بدأنا وبشكل نهائي وقف آلاف الحسابات المكرسة في الأساس لمشاركة محتوى كيو أنون بعد ظهر يوم الجمعة".



وأضاف الموقع "كانت هذه الحسابات تشارك في نشر محتوى ضار يتعلق بكيو أنون على نطاق واسع، وكانت مكرسة أساسا لبث نظريات المؤامرة هذه عبر الخدمة".



مقر تويتر









وعكف مؤيدو كيو أنون على نشر نظريات مؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي منها الزعم بلا سند أن ترامب يحارب سرا مجموعة تستغل الأطفال جنسيا وتتضمن ديمقراطيين بارزين ومشاهير في هوليوود وحلفاء "للدولة العميقة".



وكان موقع تويتر قد قال يوم الجمعة إنه سيوقف وبشكل دائم الحسابات التي تروج لمحتوى كيو أنون ونظريات المؤامرة.