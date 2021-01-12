تعاقد 378 ألفا و441 مواطن على الغاز الطبيعي بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تعاقد 378 ألف و441 مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي على أرض محافظة الشرقية تبذل قصارى جهدها لسرعة توصيل الغاز الطبيعى لجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذى والشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.

يذكر أن شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح – أبوكبير – فاقوس - أبوحماد – كفر صقر) تحقق خطى سريعة فى معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين وتحقيق إنجاز كبير فى توصيل الغاز بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي قد انتهت من اعمال التوصيلات لخطوط الغاز لعدد 29 ألف و546 عميل فى مركز ومدينة أبو كبير ، و 28 الف و163 عميل فى مركز ومدينة فاقوس و 14الاف و191عميل فى مدينة منيا القمح و 107الف و و722 عميل فى مركز ومدينة الزقازيق و12 الف و238 عميل فى مركز ومدينة أبوحماد و 4100عميل بمركز ومدينه كفر صقر.

كما نفذت شركة "غاز القاهرة" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (ههيا - مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين - قريه الأسديه بابو حماد - بلبيس) معدلات مرتفعة لأعمال حفر و توصيل الغاز الطبيعى والإلتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين ، ففى مركز ههيا هناك 47 ألف و113 عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك33 ألف و896 عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية 20 ألف و602 عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك 42 الف و 588 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى ، وفى مدينة القرين هناك 20 ألف و 784عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى, وفى قرية الاسدية التابعة لرئاسة مركز أبو حماد هناك 2657 عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز، وفي مركز بلبيس هناك 14 الف و868 عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز...ليصل إجمالى المتعاقدين للإستفاده من خدمة الغاز الطبيعى 378 الف و441 مواطن بنطاق المحافظة.