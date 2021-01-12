اليوم السابع
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ترامب: الجدار الحدودى سيمنع المهاجرين غير القانونيين والمهربين والإرهابيين

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:42 م
ترامب: الجدار الحدودى سيمنع المهاجرين غير القانونيين والمهربين والإرهابيين دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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دافع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن الجدار الحدودى بين المكسيك والولايات المتحدة، قائلا، إنه سيمنع موجات من المهاجرين غير القانونيين والمهربين وحتى الإرهابيين".

وأضاف ترامب من تكساس وهو يتفقد الجدار الحدودى، أنه نصح قبل بناء الجدار بنشر الطائرات دون طيار لمراقبة الحدود، فقال لهم هل ننشر الطائرات لنرى كيف يدخل المهاجرين غير القانونيين عبر حدودنا؟.

وقال، إن تأثير الجدار سيتشعره الأمريكيون الذين سيحظون بفرص عمل أكبر، فضلا عن الظباط على الحدود الذين سيصبح عملهم أسهل.

 

وأوضح أن الجدار ساهم فى منع انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، ويشار إلى أن الولايات المتحدة من أكثر الدول التى عانت من آثار وباء كورونا.

وأشاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى أول تعليقات له بعد أحداث الشغب فى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضى ، بالجدار الحدودى وقال إنه أقوى من أى جدار وسيقوم بحماية الأمريكيين.

 

ووقع الرئيس على الجدار عندما  كان يتفقد الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة وتكساس، وتوقع الخبراء أنه وقع اسمه.


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