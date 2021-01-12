بيطرى أسوان يمنع بيع الطيور الحية بسوق إدفو للاشتباه فى ظهور إنفلونزا الطيور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أنه فى إطار الإجراءات البيطرية المشددة على الأسواق، لمراقبة تداول الطيور الحية، صدق محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على قرار منع وبيع تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بمدينة إدفو شمال المحافظة اعتبارا من غدا الأربعاء.

وقال مدير الطب البيطري، فى تصريحات خاصة، إنه تشكيل حملات بيطرية مكبرة على أسواق بيع وتداول، حيث تبين وجود حالات اشتباه لمرض إنفلونزا الطيور داخل سوق مدينة إدفو شمال المحافظة على الفور تم رفع الأمر لمحافظ أسوان والذى صدق على القرار السابق.

وأشار إلى أن قرار المحافظ بناء على المذكرة التى تم رفعها من الطب البيطري، تضمن أيضاً حظر كذلك نقل الطيور إلى خارج هذه الأماكن، التى عثر بها على حالات الاشتباه، مع غلق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، حرصاً على سلامة المواطنين، والحد من انتشار أى أمراض وبائية بين الثروة الداجنة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار الصادر.