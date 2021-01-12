القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الأمريكى سيستقيل من منصبه

وكالات

قالت مصادر فى إدارة ترامب أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكى، تشاد وولف، سيتنحى عن منصبه.

ويبدأ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تنفيذ ترتيباته الأمنية الخاصة بحفل التنصيب الرئاسي في 20 يناير، أي قبل نحو أسبوع مما كان مقررا أصلا وذلك بعد أعمال العنف الدامية في مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي والتهديد بمزيد من الاحتجاجات مما أثار تساؤلات حول السلامة خلال مراسم التنصيب.

وفي بيان نُشر قال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الداخلية "في ضوء أحداث الأسبوع الماضي وتطورات الوضع الأمني قبل (حفل) التنصيب" صدرت أوامر لجهاز الخدمة السرية ببدء عملياته الأمنية يوم 13 يناير كانون الثاني بدلا من 19 يناير.

وأضاف أن الوكالات الاتحادية وتلك الخاصة بالولايات "ستواصل تنسيق خططها وتحديد الموارد لهذا الحدث الهام".