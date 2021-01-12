أكد الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، أهمية إعادة ترميم علاقة لبنان بمحيطه العربى الذي يشكل الحاضنة المجتمعية للشعب اللبنانى، مشيرا إلى أن بداية الإصلاح الذي يحتاج إليه لبنان تكون بتصويب السياسة العليا للمؤسسات الدستورية لمنع انحرافها.
وأعرب الرئيس اللبناني -خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد الشامسي- عن ترحيبه بعودة العمل إلى مجلس التعاون الخليجى ولم الشمل العربي في مواجهة التحديات الكثيرة، داعيا إلى "مواكبة لبنانية" تعيد الحيوية إلى الانتظام العام بدلا من البقاء في اتون المحاور الإقليمية المتصارعة، وعدم السماح باستعمال لبنان كساحة صراع أو ورقة تفاوض.
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