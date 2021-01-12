وأعرب الرئيس اللبناني -خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد الشامسي- عن ترحيبه بعودة العمل إلى مجلس التعاون الخليجى ولم الشمل العربي في مواجهة التحديات الكثيرة، داعيا إلى "مواكبة لبنانية" تعيد الحيوية إلى الانتظام العام بدلا من البقاء في اتون المحاور الإقليمية المتصارعة، وعدم السماح باستعمال لبنان كساحة صراع أو ورقة تفاوض.