الرئيس الأمريكى: الناس عانوا كثيرا بسبب جائحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد تارمب، إن الناس عانوا كثيرا بسبب جائحة كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف دونالد ترامب، أن ما تقوم به رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غير مقبول، متابعا: محاولة محاكمتي تتسبب بالكثير من الغضب.

وتابع الرئيس الأمريكي: لا نريد أي عنف، محذرا من أن محاكمته البرلمانية تشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق قال رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، آدم شيف لشبكة MSNBC: الأولوية بالنسبة لي هي القيام بكل ما في وسعنا لتأمين البلاد من الخطر الذي يشكله الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.